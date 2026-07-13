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Teresina Polícia investiga técnica de enfermagem por tentativa de sequestro de recém-nascida em Teresina Durante as buscas realizadas na residência da investigada, foi encontrado um quarto preparado para receber um bebê

A técnica de enfermagem Auricélia Rocha é investigada pela Polícia Civil do Piauí por tentativa de sequestro após ser presa sob suspeita de tentar retirar uma recém-nascida de uma maternidade em Teresina. Durante as buscas realizadas na residência da investigada, foi encontrado um quarto preparado para receber um bebê.

Segundo a corporação, o inquérito segue em andamento e, até o momento, a apuração indica que ela teria agido sozinha. A defesa de Auricélia afirmou que, após os fatos, ela recebeu diagnóstico de transtorno psicótico agudo polimorfo com sintomas esquizofrênicos (veja nota completa abaixo).

Imagens exibidas pelo Fantástico, da TV Globo, mostram a técnica de enfermagem caminhando com a recém-nascida dentro da Maternidade Dona Evangelina Rosa. Segundo a reportagem, ela informou à mãe da criança que levaria a bebê para a realização de exames, entre eles o teste do pezinho.

A tia da recém-nascida desconfiou da situação ao ver a funcionária entrar em um banheiro carregando uma bolsa preta de grande porte. Ao sair, a técnica vestia outra roupa. Ela então decidiu abordá-la e encontrou a criança dentro da bolsa.

"Quando eu puxo, a menina está lá. Então eu questiono ela: ‘mulher, pelo amor de Deus, o que você está fazendo com essa menina nessa bolsa?’", relatou a tia da bebê ao Fantástico.

O Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (Coren-PI) informou que instaurou um procedimento ético para apurar a conduta da profissional. Segundo o órgão, a Câmara de Ética poderá analisar a adoção de medida cautelar para suspender preventivamente a inscrição profissional da investigada, impedindo o exercício da enfermagem até a conclusão da apuração.

Em nota, o Coren-PI também manifestou solidariedade aos profissionais da Maternidade Dona Evangelina Rosa e ressaltou que a investigação envolve uma profissional específica, não podendo ser atribuída à equipe de enfermagem da instituição.

O conselho afirmou ainda que todas as medidas serão adotadas "com a máxima celeridade, responsabilidade e rigor", observando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Defesa cita diagnóstico psiquiátrico

Em nota enviada ao Fantástico, a defesa de Auricélia Rocha afirmou que, após os fatos, ela foi submetida a avaliação no Hospital Areolino de Abreu e recebeu diagnóstico de transtorno psicótico agudo polimorfo com sintomas esquizofrênicos.

Segundo o advogado, documentos médicos e informações sobre o uso de medicação psiquiátrica foram apresentados à Justiça e serão analisados no processo. A defesa informou que pretende pedir a revogação da prisão e, se necessário, impetrar habeas corpus, sustentando que a manutenção da custódia deve ser reavaliada à luz do quadro clínico da suspeita.

Na nota, o advogado afirma que o pedido não busca minimizar a gravidade dos fatos investigados, mas garantir que se observe o devido processo legal e os direitos fundamentais de Auricélia.

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