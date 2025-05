A- A+

Recife Polícia investiga tentativa de duplo homicídio contra pai e filho na Zona Norte do Recife O pai, de 38 anos, faleceu no local. Já o filho, um adolescente de 15 anos, foi socorrido para uma unidade hospitalar

A Polícia Civil de Pernambuco está investigando uma tentativa de duplo homicídio contra pai e filho, um adolescente de 15 anos, que ocorreu na manhã do sábado (17), no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife.

As vítimas realizavam reparos na estrutura de um comércio, na Avenida Chagas Ferreira, quando foram surpreendidas por um homem e atingidas por disparos de arma de fogo. O pai, de 38 anos, faleceu no local. O adolescente foi socorrido para uma unidade hospitalar e, de acordo com informações, teria recebido alta na manhã deste domingo (18).

Por meio de nota oficial, a Polícia Civl de Pernambuco informou que registrou no sábado (17), por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, o homicídio consumado e a tentativa de homicídio e que as investigações seguem até a completa elucidação do caso.

