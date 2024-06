Polícia iraniana prende 35 pessoas em reunião de ''satanistas''

A- A+

As autoridades iranianas prenderam 35 pessoas que participavam de uma "reunião de uma rede de satanistas" na província de Khuzistão, no sudoeste do país, informou a agência de notícias nacional Isna neste sábado (1º).

No local da operação, foram encontrados "sinais e símbolos de satanismo, álcool e drogas", afirmou o relatório.

No total, "31 homens e quatro mulheres presentes no local" foram detidos e encaminhados para as autoridades judiciais, disse o chefe da polícia da cidade de Dezful, no Khuzistão, citado pela Isna.

As autoridades iranianas costumam comparar shows de rock, especialmente hard rock, proibidos na República Islâmica, a cultos satânicos. O consumo de álcool também é estritamente proibido neste país muçulmano.

Em meados de maio, a polícia prendeu mais de 250 pessoas, incluindo três europeus, a oeste de Teerã, por razões semelhantes. Em 2007, cerca de 230 pessoas detidas em um show ilegal de rock perto da capital foram acusadas de pertencer a um grupo de adoradores de Satanás.

