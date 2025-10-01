BRASIL
Polícia italiana detém ex-assessor de Moraes para aplicar medidas cautelares
Tagliaferro foi alvo de um pedido de extradição expedido pelo ministro Alexandre de Moraes sob acusação do vazamento de informações sigilosas do tribunal
O perito computacional Eduardo Tagliaferro ao lado do ministro Alexandre de Moraes - Foto: Instagram @edutagliaferro/Reprodução
A Polícia da Itália localizou nesta quarta-feira (1º) o ex-assessor do Supremo Tribunal Federal (STF) Eduardo Tagliaferro.
Ele foi detido e levado a uma delegacia para aplicação de medidas cautelares de proibição de deixar a região onde está, mas sua defesa afirma que ele não ficará preso.
Tagliaferro foi alvo de um pedido de extradição expedido pelo ministro Alexandre de Moraes sob acusação do vazamento de informações sigilosas do tribunal.
Leia também
• PF questiona Moraes se ameaças a Dino devem ser investigadas em inquérito das milícias digitais
• Moraes autoriza preso do 8 de Janeiro a deixar prisão para enterro da mãe
• Moraes: Eduardo Bolsonaro está nos EUA para evitar "responsabilização"; notificação será por edital
Ele havia sido assessor de Moraes durante a campanha eleitoral de 2022. Após o vazamento dos diálogos, Tagliaferro deixou o Brasil e fugiu para a Itália. Ele foi denunciado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet.