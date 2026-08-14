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Roubo Polícia italiana recupera obras de Renoir, Cézanne e Matisse avaliadas em 9 milhões Pinturas foram furtadas em março da Fundação Magnani Rocca, em um roubo que durou menos de três minutos

A polícia italiana informou, nesta sexta-feira (14), que foram recuperadas pinturas de Renoir, Cézanne e Matisse, avaliadas em mais de nove milhões de euros (53,8 milhões de reais), que haviam sido roubadas em março de um museu no norte do país.

Os quadros foram levados por ladrões encapuzados da vila da Fundação Magnani Rocca, a 20 km de Parma, em um roubo que durou menos de três minutos.

Vídeos divulgados pela polícia mostravam dois ladrões com lanternas presas à cabeça e o rosto coberto entrando na vila após quebrar uma janela. Eles foram diretamente para a sala onde estavam os quadros, os retiraram da parede e os entregaram pela janela a um cúmplice que esperava do lado de fora.

Levaram "Os peixes", de Auguste Renoir, "Natureza-morta com cerejas", de Paul Cézanne, e "Odalisca no terraço", de Henri Matisse.

O Renoir é avaliado em três milhões de euros (17,9 milhões de reais); o Cézanne, em seis milhões de euros (35,8 milhões de reais); e o Matisse, em cerca de 20.000 euros (119.574 reais), segundo a polícia.

A Fundação Magnani Rocca abriga a coleção do historiador de arte Luigi Magnani, que também inclui obras de Dürer, Rubens, Van Dyck, Goya e Monet.

Esse roubo é o mais recente de uma série de assaltos a importantes museus da Europa. Em outubro de 2025, ladrões invadiram o Louvre, em Paris, e fugiram em menos de oito minutos, em plena luz do dia, com joias avaliadas em 102 milhões de dólares (528 milhões de reais).

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