DOIS UNIDOS Polícia localiza desmanche de motos no Recife após identificar venda de peças em rede social Organização criminosa seria especializada em roubar motos, segundo informou a PM

Um desmanche de motocicletas em uma casa no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife, foi localizado pela Polícia Militar de Pernambuco após o 11º Batalhão levantar que um integrante da quadrilha estaria vendendo peças roubadas em um grupo no Facebook.

A organização criminosa seria especializada em roubar motos, segundo informou a PM, em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (13).

Esse integrante, de 23 anos e sem passagem no sistema prisional, revelou à polícia o local do depósito do grupo, na avenida Chagas Ferreira, em Dois Unidos.

No depósito, a polícia encontrou quatro motos, sendo três Honda XRE 300 e uma Honda Titan 160. Uma das motos tinham "praticamente somente o quatro", segundo a PM.

Uma das motos havia sido tomada de assalto em um latrocínio em 24 de agosto na rua do Guerreiro, em Maranguape 2, Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

"A PM recebeu informações de que nessa localidade haveria desmanche de motos. Ao chegar no local, já identificamos o suspeito, que foi autuado. No seu bagageiro, havia diversas peças de moto. Ele informou onde se encontravam as outras motos roubadas", explicou o tenente-coronel Flávio França.

A polícia recebeu informações de que criminosos chegavam ao grupo pedindo peças específicas de motos e "encomendavam" os roubos. "Eles também vendiam as peças através de aplicativos de redes sociais", acrescentou o tenente-coronel.

Com o grupo, a PM também encontrou uma vasta quantidade de peças. A polícia detalhou a seguinte lista:

- 9 tanques de combustíveis;

- 4 conjuntos de rodas;

- 12 protetores de carenagens;

- 1 jante;

- 6 escapamentos;

- 10 bancos;

- 2 motores;

- 7 placas;

- 12 paralamas dianteiros;

- 32 rabetas;

- 3 conjuntos de garfos;

- 1 eixo;

- 1 balança;

- 87 carenagens;

- 5 faróis;

- 1 guidão.



Os objetos foram encaminhados à sede do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), que fica no bairro de Afogados, na Zona Sul do Recife.

