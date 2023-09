Polícia londrina recebeu várias acusações de agressão sexual contra Russell Brand

A- A+

A polícia de Londres informou, nesta segunda-feira (25), ter recebido várias acusações de agressão sexual contra o ator britânico Russell Brand, após uma investigação jornalística publicada me meados de setembro.

Trata-se de fatos "não recentes" e por enquanto não houve detenções, informou a polícia, que acrescentou estar analisando o caso.

Em uma investigação conjunta do The Times, Sunday Times e Channel 4, quatro mulheres acusaram o ator de 48 anos de estupro, agressão sexual e abuso emocional.

De acordo com os relatos das denunciantes, as agressões ocorreram entre 2006 e 2013, quando Brand, ex-marido da cantora Katy Perry, estava no auge da fama como apresentador da BBC Radio 2 e do Channel 4, além de atuar em filmes de Hollywood.

Em um vídeo publicado antes da divulgação das acusações, Brand negou as denúncias e garantiu que embora tenha sido um período "muito, muito promíscuo" de sua vida, suas relações sempre foram "consentidas".

