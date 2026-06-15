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Internacional

Polícia migratória dos EUA detém ex-chefe do PCC e do CV em fuga

Felipe Linares De Oliveira Dell Aquilla, conhecido como "Don", tem ordem de busca e captura da Interpol lançada pelo Brasil

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Emblema do ICE, polícia migratória dos EUA Emblema do ICE, polícia migratória dos EUA  - Foto: Timothy A. Clary / AFP

A polícia migratória americana (ICE) anunciou, nesta segunda-feira (15), a detenção de um ex-chefe das facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), após uma perseguição na Carolina do Norte (leste).

Felipe Linares De Oliveira Dell Aquilla, conhecido como "Don", tem ordem de busca e captura da Interpol lançada pelo Brasil sob as acusações de "associação criminosa" e "extorsão", segundo um comunicado de imprensa.

O foragido tentava fugir de carro para o México, quando foi interceptado em um controle de tráfego na cidade de Mooresville.

Dell Aquilla mantinha sua esposa sequestrada no carro, segundo as autoridades.

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Ao tentar fugir, o ex-chefe criminoso sofreu um acidente e foi capturado. No veículo foram encontrados uma arma, dinheiro em espécie e celulares, de acordo com o comunicado de imprensa.

Em 28 de maio, os Estados Unidos designaram como organizações terroristas o PCC e o CV, apesar da oposição do governo brasileiro.

Os dois grupos surgiram nos presídios brasileiros e se espalharam por todo o país e para além de suas fronteiras.

Atualmente, são as facções mais poderosas do crime organizado e do narcotráfico no Brasil e controlam extensas zonas urbanas no país.

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