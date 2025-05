A- A+

RECIFE Polícia Militar apreende 12 facas no Centro do Recife; suspeitos foram detidos no local Operação aconteceu na manhã desta quinta (8), em locais de grande circulação de pessoas na área central da cidade

Duas operações policiais realizadas na manhã desta quinta-feira (8) resultaram na apreensão de 12 facas no Centro do Recife.

A ação foi desencadeada pela Polícia Militar de Pernambuco com foco na prevenção de crimes contra a vida e contra o patrimônio na área central da capital pernambucana.

As operações “Dia das Mães” e “Abordagem” contaram com efetivo de motopatrulheiros e ciclopatrulheiros, que atuaram em pontos estratégicos como as praças da Independência, Dom Vital e Maciel Pinheiro e nas imediações da Rua do Imperador.

Durante as abordagens, foram realizadas consultas a mandados de prisão em aberto e ao sistema Alerta Celular, utilizado para identificar aparelhos roubados.

Duas armas brancas foram encontradas com suspeitos que foram detidos. Outras dez facas foram localizadas escondidas em entulhos.



A concentração e preleção das equipes para as operações ocorreram na sede do 16º Batalhão da PM, o Batalhão Frei Caneca.

