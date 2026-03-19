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Operação Ponto Cego Polícia Militar apreende 22 câmeras clandestinas usadas pelo tráfico em comunidades do Recife A Polícia Militar acredita que os equipamentos eram utilizados para monitorar a presença de viaturas e policiais nos bairros visitados por operação

Ação integrada entre as equipes do 19º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o serviço de inteligência e a Neoenergia retirou e apreendeu 22 câmeras de monitoramento instaladas ilegalmente em comunidades do Recife.

Realizada nesta quinta-feira (19), a operação, chamada de “Ponto Cego”, tinha o objetivo de desarticular sistemas usados por criminosos para facilitar atividades ilícitas.

Segundo as informações da PMPE, os equipamentos estavam posicionados em locais de difícil acesso, como postes, áreas elevadas e becos estreitos, o que exigiu a atuação técnica especializada das equipes que foram até os locais.

Ainda existem indícios de que as câmeras eram utilizadas por integrantes do tráfico de drogas para monitorar a presença de viaturas e policiais nas regiões visitadas pela Operação Ponto Cego. São elas: Cohab, Ibura, Alto da Bela Vista, Alto da Jaqueira, Jordão Alto e Jordão Baixo.

Além das câmeras de vigilância, também foram apreendidos três modems. Durante a ação, a Neoenergia também identificou ligações elétricas irregulares e efetuou a desativação segura dos dispositivos.

Todo o material foi encaminhado para a Delegacia do Jordão, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis.



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