Polícia Militar apreende cerca de 500 pessoas durante show de Alok na Praia de Copacabana

A Polícia Militar apreendeu cerca de 500 pessoas durante o "show do século" do DJ Alok, que aconteceu na noite deste sábado, na Praia de Copacabana. Vídeos publicados nas redes sociais chamaram a atenção pela grande quantidade de apreendidos. Ainda pelas redes sociais, pessoas alertavam que, durante a semana, jovens combinaram ataques pós-show, o que acabou sendo confirmado pela Polícia Civil.

Os suspeitos foram detidos durante as abordagens das equipes da PM posicionadas nos principais acessos ao palco montado nas areias da praia, e em ações de policiais do serviço reservado, que estavam espalhados em meio ao público.

A corporação repetiu a estratégia que já vem sendo usada nos principais eventos do calendário carioca, como o réveillon e o Carnaval de Rua da cidade. Neste sábado, os agentes apreenderam mais de 150 materiais perfurantes, entre facas, alicates, estiletes e bisturis, nos pontos de revista espalhados por Copacabana.

A Polícia Civil informou, que durante o período operacional do show, a 12ª DP e 13ª DP, ambas em Copacabana, e a 14ª DP (Leblon) registraram 16 prisões em flagrante e seis apreensões de adolescentes infratores. E que foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão de menores e um de prisão.

A Polícia Civil também informou que investiga a informação de que grupos criminosos estavam coordenados previamente para a prática de crimes, com convocação nas redes sociais. A Polícia Civil acrescentou ainda que por meio de investigações realizadas pela corporação e do trabalho integrado com a Polícia Militar, foi possível garantir maior segurança para o público que participou do evento.

O evento foi uma celebração aos cem anos do Copacabana Palace e do aniversário do DJ Alok, que completou 32 anos neste sábado.

