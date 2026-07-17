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POLÍCIA

Polícia Militar apreende drogas e prende suspeito em Jaboatão

Caso foi levado para a Delegacia de Plantão de Prazeres

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Polícia Militar apreende drogas e efetua prisão em JaboatãoPolícia Militar apreende drogas e efetua prisão em Jaboatão - Foto: Polícia Militar / Divulgação

Policiais militares do 25º BPM apreenderam nessa quinta-feira (16) diversos itens ilegais de um suspeito que, ao ver a viatura da polícia, demonstrou nervosismo e descartou uma sacola plástica em entulhos.

A ocorrência aconteceu no bairro de Dois Carneiros, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR). 

Após abordar e revistar o homem, as autoridades acharam quatro ziplocks de maconha, R$ 35 em espécie e um celular.

Em buscas no local, a PM encontrou a sacola que continha o restante dos entorpecentes.

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Dentre os outros produtos apreendidos com o suspeito estavam 24 unidades de ecstasy (MDMA), 34 pedras de crack, 11 porções de cocaína, 55 porções de haxixe, 67 porções e cerca de 140 gramas de maconha e uma balança de precisão.

O homem, cujo nome e idade não foram divulgados, foi levado para a Delegacia de Plantão de Prazeres, também em Jaboatão dos Guararapes, para a adoção das medidas legais cabíveis.

 

 

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