SEGURANÇA Polícia Militar de Pernambuco passa por capacitação para usar câmeras em fardas Câmeras serão acopladas na parte do peito no fardamento dos policiais

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) passará a contar com câmeras acopladas ao fardamento dos agentes, próximo ao peito. Para isso, a corporação está passando por um processo de capacitação.

Ao todo, 187 itens foram adquiridos e levados ao 17º Batalhão, situado no município do Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

O novo acessório é capaz de gravar imagens e sons e transmitir o conteúdo em tempo real. Esse material é armazenado na nuvem e pode ser acessado remotamente.

O objetivo é comprovar casos de abordagens agressivas e inadequadas por parte dos agentes, além de protegê-los de denúncias falsas.

Através de uma nota, a PM disse que “as câmeras já chegaram e o processo para a utilização das bodycams está na fase de capacitação dos policiais militares. Ainda não há data definida. Pois somente serão lançados com tal equipamento após concluírem o treinamento.”

