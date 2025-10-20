Polícia Militar deflagra operação contra ação de flanelinhas no Recife e apreende cones e cavaletes
Ação foi realizada durante o final de semana e contou ainda com trabalho de orientação
A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), em conjunto com a Secretaria de Controle Urbano, realizou no último final de semana uma operação integrada com o objetivo de coibir práticas abusivas de “flanelinhas” em diversas áreas do Recife.
A ação contou com a participação de policiais militares do 16º e 19° Batalhões e teve o trabalho de orientação para garantir a segurança dos motoristas e o direito de estacionar veículos em vias públicas sem constrangimentos.
Batizada de "Impacto Integrado Vaga Livre", a operação concentrou-se, nas manhãs do sábado (18) e do domingo (19), em áreas do bairro de Boa Viagem, na Zona Sul.
Nas áreas fiscalizadas foram encontrados cones, caixas e outros objetos utilizados de forma irregular para a reserva de vagas. Segundo a PMPE, a prática é considerada uso indevido da via pública.
No período da tarde dos dois dias a operação foi realizada no Centro do Recife, com foco na Rua da Aurora, bairro de Santo Amaro e ruas do Bairro do Recife.
Durante a ações, 55 pessoas foram abordadas e diversos objetos foram apreendidos, incluindo 31 cones flexíveis, 1 cone balizador de 1 metro, 4 cones barris sinalizadores, 4 cavaletes de ferro, 2 cavaletes de madeira e 1 gradil metálico.
Segundo a PMPE, não houve apreensão de bens nem condução de pessoas à delegacia, e os “flanelinhas” receberam orientações quanto às práticas irregulares.