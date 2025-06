A- A+

Pernambuco Polícia Militar de Pernambuco comemora 200 anos de história com cerimônia especial nesta quarta (11) A solenidade, que terá início às 15h30, vai destacar a trajetória da corporação dos serviços prestados à sociedade pernambucana desde a sua criação

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) comemora, nesta quarta-feira (11), 200 anos de história. Para celebrar a data, a corporação realizará uma cerimônia especial no Recife Expo Center, no bairro de São José, área central do Recife.

A solenidade, que terá início às 15h30, vai destacar a trajetória da corporação dos serviços prestados à sociedade pernambucana desde a sua criação.

O evento contará com a presença de diversas autoridades civis e militares, além de representantes de instituições parceiras e da sociedade civil.

Durante a cerimônia, será realizada a entrega da Medalha Comemorativa dos 200 anos da PMPE, honraria criada pela governadora Raquel Lyra em homenagem à criação da corporação, em 11 de junho de 1825.

A medalha visa reconhecer policiais militares, personalidades e autoridades civis e militares que tenham prestado relevantes serviços à instituição, contribuindo para sua projeção e aperfeiçoamento no cenário estadual e nacional.

Para fechar a celebração, haverá o desfile da tropa com 890 homens e mulheres, das diversas unidades operacionais e cursos de formação de praças e de oficiais.

Investimento

Além da comemoração, o governo do estado informou que tem investido na modernização e qualificação da PMPE. De acordo com a gestão, os recursos ultrapassam R$ 35 milhões e contemplam a compra de armamentos, munições, equipamentos de proteção individual, uniformes e materiais de proteção.

O governo também afirmou que vem realizando investimentos na formação de novos profissionais, com cerca de 349 alunos no Curso de Formação de Oficiais e aproximadamente 2.400 no Curso de Formação de Praças. Além disso, já está autorizada a construção de quatro novos batalhões, que devem contribuir para o fortalecimento da estrutura e operação da Polícia Militar.

Serviço:

Data: 11 de junho (quarta-feira)

Horário: 15h30

Local: Recife Expo Center

Cais de Santa Rita nº 156, São José, Recife



Veja também