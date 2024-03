A- A+

SEGURANÇA Polícia Militar dobra efetivo para ciclopatrulhas na orla da Zona Sul do Recife Segundo a PMPE, há agora 12 bicicletas e agentes atuam nos três turnos

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) anunciou, na manhã desta sexta-feira (1°), a ampliação do efetivo para ciclopatrulhas na orla das praias de Boa Viagem e Pina, na Zona Sul do Recife, assim como em outras áreas dos bairros. A iniciativa, que já vinha sendo empregada pela corporação, teve acréscimo de bicicletas por meio de doações do setor privado.

"A gente está dobrando o nosso efetivo. Antes eram seis bicicletas, agora são 12. As ciclopatrulhas funcionam desde janeiro, em etapa experimental, e, a partir de agora, a gente está atendendo de forma oficial, durante os três turnos do dia", explicou o comandante do 19° Batalhão da PMPE, major Fernando Santos.

Contando bicicletas, viaturas e motocicletas, 25 agentes trabalham em cada turno na orla das praias segundo a PMPE. No bairro de Boa Viagem como um todo, são 100 por turno.

As ciclopatrulhas têm fardamento especial, por estarem sob o sol o dia todo. "Nós pensamos em roupas térmicas, UV, que possam ser acessíveis e confortáveis para os policiais. Elas também vão permitir que eles façam atendimento até mesmo na areia se for preciso", explicou o comandante.

Segundo a PMPE, a ação vem sendo bem recebido pela população. "Era um clamor das pessoas. Efetivos em bicicletas conseguem acessar áreas que não conseguiriam de outra forma, então é uma forma de ajuda à população, de prestação de serviço", afirmou.

