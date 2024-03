A- A+

Na manhã de quarta-feira (6), policiais militares do 17º Batalhão encontraram seis motocicletas “escondidas” dentro de uma região de mata em Paulista, no Grande Recife.



A descoberta foi motivada por meio da denúncia de um cidadão, que estava em uma localidade conhecida como Estrada de Porto Arthur quando observou quatro indivíduos, cada um em uma motocicleta, adentrando a mata. Em seguida, ao observar o local, ele teria encontrado três motos abandonadas.



O efetivo pediu apoio e seguiu ao local indicado, com outras equipes. Foram encontradas quatro motocicletas, uma delas já em processo de “desmanche”. Com maiores investigações no local, foi possível ainda encontrar mais duas motos, totalizando seis motocicletas recuperadas.



A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Paulista e nenhum suspeito foi localizado até o momento.

