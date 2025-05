A- A+

Prisão Recife: PMPE localiza três suspeitos de envolvimento em arrastão no Viaduto Capitão Temudo A Polícia Militar de Pernambuco fez uma divulgação sobre uma abordagem nesta quarta-feira (30) para prender os suspeitos de participação em roubos na Zona Sul da cidade

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) localizou três suspeitos de envolvimento em assaltos que ocorreram no Viaduto Capitão Temudo, em Joana Bezerra, Zona Sul do Recife.

Os motoristas, que trafegavam na alça de acesso da Ponte Governador Paulo Guerra durante o horário de pico, foram surpreendidos pelos criminosos no último dia 23 de abril.

Os criminosos aproveitaram o congestionamento e roubaram os condutores e passageiros que estavam em baixa velocidade no momento da ação. Pelo menos sete automóveis sofreram com o impacto dos arrastões.

Os crimes foram registrados por uma câmera de segurança instalada dentro de um dos veículos. Essa gravação passou a circular nas redes sociais e mostrou ao menos quatro pessoas invadindo a pista. Na ocasião, houve o registro de roubos de celulares, alianças e bolsas.

Segundo os policiais do 19⁰ Batalhão Militar, foi realizada uma abordagem em frente à casa de um dos suspeitos em Afogados, na Zona Sul do Recife. Durante a atividade, nada de ilícito foi encontrado.

Após diversas diligências para localizar as vítimas do crime, sem sucesso, a equipe encaminhou os envolvidos ao Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), devido à presença de um menor entre os abordados.



