Segurança Pernambuco: Polícia Militar lança nova modalidade de policiamento com motocicletas Batizada de Operação Asas de Aço, a ação tem o objetivo de reforçar a ostensividade e garantir mais segurança à população pernambucana

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) lançou, nessa quinta-feira (30), uma operação que marca a implantação de uma nova modalidade de policiamento com motocicletas: o Motogarupado.

Batizada de Operação Asas de Aço, a ação tem o objetivo de reforçar a ostensividade e garantir mais segurança à população pernambucana.

Nos últimos dois meses, 173 policiais militares da CIPMoto passaram por capacitações semanais para atuarem na nova modalidade, que opera com quartetos formados por quatro policiais em três motocicletas, sendo um deles garupado e portando arma longa.

A operação contará, inicialmente, com mais de 30 quartetos, cerca de 130 policiais militares, atuando em toda a Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a corporação, o modelo de atuação proporciona maior mobilidade e poder de reação em áreas urbanas e de difícil acesso.

Antes da implantação em Pernambuco, oito policiais da CIPMoto participaram de um treinamento especializado de 45 dias na Polícia Militar do Ceará, com o grupo Raio (Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas), considerado referência nacional nesse tipo de policiamento.

A ação é coordenada pela Companhia Independente de Policiamento com Motocicletas (CIPMoto), sob supervisão da Diretoria Integrada Especializada (DIRESP), e integra as diretrizes do programa “Juntos pela Segurança”, do Governo do Estado.

