Crime Polícia Militar prende homem que teria buscado vingança após morte de irmão em chacina em Olinda Crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (8), na comunidade V8, no bairro do Varadouro

Quatro pessoas foram mortas na madrugada desta sexta-feira (8), na comunidade V8, no bairro do Varadouro, em Olinda. De acordo com informações da Polícia Civil, o crime foi motivado por uma disputa pelo controle do tráfico de drogas na região.



Acionada, a Polícia Militar conseguiu prender um homem com armas e drogas, mas citou que, em princípio, o suspeito não teria participado dos crimes, mas sim buscava vingança pela morte do irmão.

"Recebemos a ocorrência de um tiroteio e as guarnições foram para o local. Chegando lá, encontraram um carro e uma moto queimados, além de uma residência com perfurações de arma de fogo. Na chegada, nos deparamos com três elementos, dentre eles o suspeito detido. Dois, infelizmente, fugiram, mas um foi preso. Com ele, foram encontradas três armas de fogo e drogas", afirmou o tenente-coronel da Polícia Militar, Lenildo Paixão.

Segundo moradores da área, a residência era do homem que os criminosos tentaram assassinar. O proprietário do local conseguiu fugir.

"Ele relatou que estava ali para se vingar da morte do irmão que foi uma das vítimas", citou Paixão.



O preso foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), localizado no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. Com ele foram apreendidos diversos materiais de grande poder bélico.



A polícia recolheu 16 munições de calibre 38, sendo uma deflagrada; 21 munições de calibre 9mm intactas; uma munição de espingarda intacta; 395 pedras de crack; dois revólveres calibre 38; uma pistola 9mm com carregador alongado e um carregador de metralhadora.

