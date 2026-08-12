Polícia Militar prende um dos suspeitos de assalto nas proximidades da Unicap
Investigação agora está focada em achar o segundo homem envolvido no crime realizado na Rua do Lazer
A Polícia Militar de Pernambuco informou nesta quarta-feira (12) que prendeu um dos suspeitos do assalto realizado na Rua do Lazer, na última terça-feira (11), nas proximidades da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). O segundo homem supostamente envolvido no caso foi identificado e está sendo procurado.
“Logo após o crime, por meio das câmeras de segurança, foram realizadas diligências para localizar onde estava a moto utilizada na fuga, chegando também a um dos indivíduos, que foi preso”, afirmou o aspirante Kaio Belém.
Segundo as investigações, a moto utilizada no crime não tem registro de roubo, sendo de um familiar do suspeito do crime. O homem também teria cometido outros crimes de mesma materialidade, já com mandado de prisão expedido.
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Entenda
Um estudante teve uma corrente de ouro roubada na Rua do Lazer nas proximidades da Unicap. O momento do crime foi registrado por câmeras de segurança. No vídeo, é possível ver a vítima andando pela rua quando é surpreendido por um homem, que chega por trás, puxa a corrente e grita "perdeu!".
Depois disso, o criminoso correu até uma moto e sobe na garupa. A vítima ainda tenta persegui-lo, mas o homem e o piloto da moto fogem juntos do local.