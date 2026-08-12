A- A+

Segurança Polícia Militar prende um dos suspeitos de assalto nas proximidades da Unicap Investigação agora está focada em achar o segundo homem envolvido no crime realizado na Rua do Lazer

A Polícia Militar de Pernambuco informou nesta quarta-feira (12) que prendeu um dos suspeitos do assalto realizado na Rua do Lazer, na última terça-feira (11), nas proximidades da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). O segundo homem supostamente envolvido no caso foi identificado e está sendo procurado.

“Logo após o crime, por meio das câmeras de segurança, foram realizadas diligências para localizar onde estava a moto utilizada na fuga, chegando também a um dos indivíduos, que foi preso”, afirmou o aspirante Kaio Belém.

Segundo as investigações, a moto utilizada no crime não tem registro de roubo, sendo de um familiar do suspeito do crime. O homem também teria cometido outros crimes de mesma materialidade, já com mandado de prisão expedido.

Entenda

Um estudante teve uma corrente de ouro roubada na Rua do Lazer nas proximidades da Unicap. O momento do crime foi registrado por câmeras de segurança. No vídeo, é possível ver a vítima andando pela rua quando é surpreendido por um homem, que chega por trás, puxa a corrente e grita "perdeu!".

Depois disso, o criminoso correu até uma moto e sobe na garupa. A vítima ainda tenta persegui-lo, mas o homem e o piloto da moto fogem juntos do local.

Veja também