INCLUSÃO Polícia Militar realiza evento em comemoração ao Abril Azul, mês de conscientização do Autismo Ação aconteceu no Quartel do Comando Geral da PMPE, no Derby, na última quinta-feira (25)

Em comemoração ao Abril Azul, mês de conscientização sobre o Autismo, mais de 200 pessoas coloriram, na cor azul, o Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, que fica localizado no Derby, na última quinta-feira (25).

De uma forma lúdica e cheia de alegria, o Museu da PMPE organizou uma série de atividades para mostrar o funcionamento dos batalhões da PM às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O Corpo de Bombeiros e do Grupamento Tático Aéreo (GTA) também participaram da ação.

O evento também contou com brinquedos infláveis, personagens infantis, pipoca, algodão doce, picolé e uma equipe multidisciplinar de profissionais como fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta, que interagiram com as crianças e com os pais e responsáveis.

Além disso, a Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência realizou o cadastramento de beneficiários para a solicitação da carteira do CPTEA, que é o documento de identificação da pessoa com Espectro Autista.

