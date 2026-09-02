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Segurança Polícia Militar reforçará segurança em terminais após motorista sofrer queimaduras em ação criminosa Homem ficou ferido ao ser feito de refém por dois bandidos armados na manhã desta quarta-feira (2), na chegada ao Terminal de Jardim Brasil I, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR)

Após um motorista de ônibus ficar ferido ao ser feito de refém por dois bandidos armados na manhã desta quarta-feira (2), na chegada ao Terminal de Jardim Brasil I, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR), as polícias Militar e Civil de Pernambuco vão intensificar a segurança nos terminais para coibir novas ações criminosas, além de dar andamento às investigações para encontrar os autores dos crimes.

Entenda

De acordo com o Sindicato de Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE), o trabalhador chegava ao local na linha Jardim Brasil/Joana Bezerra para iniciar seu trabalho quando foi surpreendido pela dupla de criminosos. Os homens chegaram a atear fogo ao coletivo, com o rodoviário dentro. O condutor sofreu queimaduras na região da cabeça, sendo socorrido para uma unidade hospitalar.

Horas depois do ataque, o sindicato promoveu um protesto em frente ao Classic Hall, no bairro de Salgadinho, em Olinda. A categoria também recolheu todos os ônibus do Terminal de Jardim Brasil I, que até o fechamento desta edição ainda não tinham voltado a circular.

“A Polícia Militar e a Polícia Civil informaram que estão no encalço dos elementos. Os terminais estarão com um policiamento já a partir da madrugada, com os ônibus de Jardim Brasil I e II retornando às atividades normais. Esperamos agora não ver mais esse tipo de situação contra o trabalhador rodoviário”, declarou o presidente do Sintro, Roberto Carlos Torres.

Respostas

A Folha de Pernambuco também buscou a Urbana-PE, responsável por gerir as operadoras de ônibus na região. Por meio de nota, a empresa Caxangá informou que o motorista "passa bem" e "não havia passageiros no momento da abordagem".

O Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) também repudiou o crime. "A Secretaria de Defesa Social (SDS) foi acionada e contará com todo o apoio do Grande Recife para que os responsáveis sejam identificados e respondam judicialmente por seus atos. O GRCTM reforça que qualquer ato de violência contra motoristas compromete a operação do transporte público, afetando diretamente os passageiros que dependem diariamente do serviço".

Recorrência

“Estamos no mês de setembro e já tivemos três ocorrências do tipo. A primeira foi no Ibura, logo após uma grande operação contra o tráfico de drogas. A outra na comunidade do Detran, após a Operação Iara e agora essa, após a Operação Break. É uma recorrência quando o traficante se sente asfixiado pela atuação das forças policiais. Nós estamos atentos 24 horas e estaremos combatendo os crimes, aumentando ainda mais o policiamento nessas áreas”, afirmou João Barros, diretor de planejamento operacional da Polícia Militar de Pernambuco.

“Em breve, nós pretendemos concluir as investigações. Os inquéritos foram instaurados para responsabilizar as pessoas envolvidas, impetrando as penas cabíveis”, completou o delegado da Polícia Civil, Ivaldo Pereira.

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