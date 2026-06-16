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BEZERROS Polícia Militar resgata 20 aves silvestres mantidas em cativeiro irregular no Agreste de Pernambuco Ação, realizada na última segunda-feira (16), integra a Operação Protetor de Biomas

O Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) resgatou 20 aves silvestres que estavam sendo mantidas em cativeiro irregular na região de Sítio Varzinha, na zona rural de Bezerros, no Agreste de Pernambuco.

A ação foi realizada nessa segunda-feira (16) e integra a Operação Protetor de Biomas.

Os animais foram encontrados durante rondas do efetivo na localidade. As aves viviam engaioladas em situações precárias no terraço de um imóvel abandonado. Entre as espécies encontradas estavam tiziu, sibitos, canários, mané-mago, patativas e papa-capim, segundo a polícia.

Nenhum responsável pelos animais foi localizado no imóvel, ainda de acordo com a polícia. Sem a documentação necessária que autorizasse a manutenção das aves em cativeiro, os animais foram apreendidos e encaminhados à sede do BPA.

Posteriormente, as aves foram entregues ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetras), onde receberão os cuidados necessários, informou a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) em nota.

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