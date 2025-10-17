Sex, 17 de Outubro

Agreste

Polícia Militar troca "arminhas" por brinquedos para crianças em escola de São Bento do Una

Ao todo, 34 armas de brinquedo foram substituídas por bolas, bonecas, carrinhos, aviões e helicóptero

Crianças recebem brinquedos em escola de São Bento do UnaCrianças recebem brinquedos em escola de São Bento do Una - Foto: Polícia Militar/Divulgação

Policiais militares do 15º BPM realizaram, nessa quinta-feira (16), a troca de “arminhas” por brinquedos para crianças da Escola Valdiro Cordeiro, em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco.

O projeto, denominado “Troque Sua Arminha Por Um Brinquedo”, tem como objetivo levar a proposta de paz para crianças que estudam em escolas de bairros com maiores índices de violência da cidade.

“A proposta  dessa iniciativa é diminuir as situações de violência, proporcionando melhores escolhas no futuro”, destacou o tenente coronel Leone Sena, comandante do 15º BPM.

Ao todo, 34 armas de brinquedo foram substituídas por bolas, bonecas, carrinhos, aviões e helicóptero.

Momento da troca dos brinquedosMomento da troca dos brinquedos. Foto: Polícia Militar/Divulgação.

Idealizador da iniciativa, o tenente Lopes, que está lotado no Batalhão, destacou às crianças que a confiança em uma sociedade pacífica está depositada nelas.

“Nós depositamos as nossas fichas em vocês [crianças]. Vocês são a esperança de uma sociedade sem violência”, disse o tenente, falando aos alunos.

Com informações da assessoria

 

 


 

