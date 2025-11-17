A- A+

OPERAÇÃO RASTREIO Polícia mira "curso de desbloqueio" de celulares roubados em Pernambuco e mais 10 estados Operação Rastreio é uma iniciativa permanente contra roubo e furto de celulares que já recuperou mais de 10 mil aparelhos

Uma operação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) iniciada nesta segunda-feira (17) cumpre 132 mandados de busca e apreensão em 11 estados, incluindo Pernambuco. O objetivo é desarticular um esquema nacional de "cursos de desbloqueio de celulares on-line".

A Operação Rastreio é uma iniciativa permanente contra roubo e furto de celulares. Os mandados foram expedidos e estão sendo cumpridos pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM).

Além de Pernambuco, a polícia cumpre mandados nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Alagoas, Maranhão, Piauí, Pará e Rondônia.

Investigação

As investigações começaram em maio deste ano com a prisão de um criminoso que não teve nome revelado pela PCERJ. Ele era apontado como referência em desbloqueio de celulares, principalmente por conseguir cometer a infração de maneira remota.



Com a detenção, os policiais começaram a desvendar uma rede de "clientes" do criminoso em todos os estados do país.

"Ele ainda ministrava cursos on-line, ensinando a efetivar os desbloqueios", completou a polícia.

Operação da polícia em Pernambuco e mais 10 estados mira "curso de desbloqueio" de celulares roubados. - Foto: TV Globo/Reprodução Alvos

Os alvos da operação nesta segunda são clientes ativos e recorrentes do criminoso. Eles forneciam aparelhos roubados para desbloqueio.

Os policiais miram ainda outros suspeitos que reintroduziam os produtos ilícitos no mercado, após o desbloqueio, com aparência de legalidade.

Parte dos suspeitos também é investigada por tentar acessar dados bancários das vítimas. Eles tentavam realizar empréstimos e transações fraudulentas.

Muitos endereços onde os mandados estão sendo cumpridos são de estabelecimentos comerciais, como lojas, boxes e quiosques.

Desde que foi iniciada, a Operação Rastreio já recuperou mais de 10 mil celulares, e 2,8 mil aparelhos foram devolvidos para os legítimos donos.

"Até o momento, são mais de 700 criminosos presos, entre roubadores, furtadores e receptadores", informou a polícia fluminense.



