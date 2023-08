A- A+

OPERAÇÃO OLHO NO LANCE Polícia mira quadrilha em operação relacionada à morte de torcedor do Santa Cruz Lucas Gabriel Rosendo ia à jogo do Santa Cruz quando foi espancado e morto, em maio deste ano

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, na manhã desta quarta-feira (2) a Operação Olho no Lance, que tem relação com a morte de Lucas Gabriel Rosendo, torcedor do Santa Cruz.

Lucas estava indo ao Estádio do Arruda, na Zona Norte do Recife, quando foi espancado por membros de uma torcida organizada. O crime aconteceu em 21 de maio deste ano, dia em que o torcedor iria ver o Santa Cruz enfrentando o Campinense/PB pela Série D do Campeonato Brasileiro.

As investigações começaram em maio de 2023 para identificar uma associação criminosa voltada à prática de homicídio qualificado e lesão corporal.

De acordo com a polícia, a operação cumpre nove mandados de prisão e nove mandados de busca e apreensão domiciliar. As ordens, cumpridas no Recife e em Paulista e Olinda, foram expedidas pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Olinda.

A Olho no Lance é presidida pelos delegados Raul Junges e Marcos Maggi, titular da Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva e adjunto da 9ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH), respectivamente.

Mais detalhes sobre a operação serão repassados pela Polícia Civil em coletiva de imprensa marcada para esta quarta-feira, às 12h, no Recife.

Veja também

transplante Hospital público de Rondônia fará transplante de tecido ósseo