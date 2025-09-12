A- A+

CASAL DO MILHÃO Polícia cumpre mandados contra suspeitos de explorar jogo de azar, estelionato e lavagem de dinheiro BMW, moto, bolsas de grife, perfumes e relógios estão entre os itens apreendidos pela polícia, além de uma arma

Deflagrada nesta sexta-feira (12) pela Polícia Civil de Pernambuco, a Operação Casal do Milhão mira uma quadrilha suspeita de praticar os crimes de exploração de jogo de azar, estelionato e lavagem de dinheiro. Mandados foram cumpridos em endereços no Recife e em Paulista, na Região Metropolitana da capital.

De acordo com a polícia, são cinco mandados de busca e apreensão domiciliar, quatro mandados de monitoramento eletrônico cautelar e ordem judicial de bloqueio de ativos financeiros. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Criminal de Paulista.

Entre os materiais já apreendidos nesta sexta-feira estão diversos itens de luxo e de marcas famosas, como um carro modelo BMW, uma moto, bolsas de grife, perfumes e relógios. Uma arma ao menos também foi achada pelos policiais.

Os itens apreendidos e investigados estão sendo levados para o Complexo Policial de Paulista. Segundo a polícia, quatro investigados, sendo três homens e uma mulher, serão ouvidos no local e também colocarão tornozeleira eletrônica. Nenhum nome foi divulgado.

As investigações da atuação da organização criminosa começaram em março de 2024 e são presididas pelo delegado Adyr Martens, titular da 8ª Delegacia Seccional.

Trinta policiais civis participaram da execução nesta sexta-feira, incluindo delegados, agentes e escrivães.

Mais detalhes sobre a operação serão divulgados em outro momento pela Polícia Civil.

Casal do Milhão: confira imagens divulgadas pela polícia



Um dos investigados levados à delegacia | Foto: Polícia Civil de Pernambuco/Divulgação

Entre os materiais já apreendidos nesta sexta-feira estão diversos itens de luxo e de marcas famosas | Foto: Polícia Civil de Pernambuco/Divulgação

