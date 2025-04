A- A+

Segurança Polícia realiza operação especial no Centro do Recife e apreende seis facas durante abordagem Ação acontece um dia após um jovem ter sido assaltado e esfaqueado, no início da manhã desta terça-feira (15), na Ponte Maurício de Nassau

Após um jovem ter sido assaltado e esfaqueado no início da manhã da terça-feira (15), na Ponte Maurício de Nassau, no Centro do Recife, o 16º Batalhão da Polícia Militar (BPM) realizou uma operação especial de segurança na manhã desta quarta-feira (16), na Rua do Imperador, também na área central da cidade.

A operação, que envolveu cinco viaturas e duas motocicletas, abordou 63 pessoas e apreendeu seis facas.

Facas apreendidas | Foto: Polícia Militar/Divulgação

Segundo o BPM, a ação é uma resposta à recorrência de crimes com uso de armas brancas no bairro de Santo Antônio.

Ainda de acordo com a polícia, o trabalho deve prosseguir com novas operações sendo deflagradas no Centro.

Caso mais recente

O caso mais recente de insegurança no bairro de Santo Antônio aconteceu terça (15), quando um jovem foi assaltado e esfaqueado na Ponte Maurício de Nassau.



Ele estava subindo a Ponte Maurício de Nassau, no sentido Marco Zero, alça esquerda, a caminho do trabalho, quando um grupo com cinco bandidos realizou o assalto. Foram levados a bolsa com carteira e o celular dele.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para prestar os primeiros socorros. A vítima, com desmaios constantes, foi encaminhada ao Hospital da Restauração (HR), no Derby.

De acordo com a assessoria do HR, a vítima foi submetida a exames e recebeu alta em seguida.

Segundo testemunhas, o rapaz é funcionário de uma empresa de call center que funciona no Bairro do Recife.



Veja também