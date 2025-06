A- A+

MUNDO Polícia portuguesa retoma investigação sobre desaparecimento de Maddie McCann As buscas na Praia da Luz devem seguir até sexta-feira (6), com base em mandato emitido pela justiça alemã

A polícia de Portugal retomou nesta terça-feira (3) as investigações perto do local onde, em 2007, a menina britânica Maddie McCann desapareceu, em Praia da Luz, no sul do país.

A busca, que deve prosseguir até sexta-feira (6), acontece como parte de um mandado emitido pela justiça da Alemanha, que suspeita que a menina foi assassinada pelo alemão Christian Brückner, informou uma fonte policial.

"Todas as evidências apreendidas pela PJ serão, com autorização prévia do Ministério Público nacional, entregues aos agentes do Serviço Federal de Polícia Criminal alemão", acrescentou.

As últimas operações na investigação ocorreram em maio de 2023, perto de um lago. Christian Brückner, que cumpre uma pena de prisão por estupro, foi absolvido em outubro de 2024 na Alemanha em um julgamento por duas agressões sexuais e três estupros cometidos entre 2000 e 2017 em Portugal.

Todos os processos são diferentes do caso Maddie, que desapareceu em 2007 em Portugal, e pelo qual Christian Brückner não foi acusado até o momento.

A Justiça alemã dominou as manchetes em 2020 ao declarar que estava convencida do envolvimento de Christian Brückner no desaparecimento da menina, um enigma criminoso de alcance mundial, com pistas falsas e diversas reviravoltas.

Em 2007, Maddie, que tinha três anos, desapareceu do apartamento onde passava férias com seus pais enquanto eles jantavam em um restaurante muito próximo do complexo turístico. O desaparecimento provocou uma campanha internacional e uma grande mobilização da imprensa.

Na época, Christian Brückner morava na costa portuguesa do Algarve, perto do local em que a família McCann passava férias. O sinal de um celular registrado em seu nome foi detectado perto do local em que a menina estava na noite do desaparecimento.

Christian Brückner cumpre uma pena de sete anos de prisão pelo estupro em 2005 de uma mulher americana de 72 anos na época, em Praia da Luz, a localidade onde Madeleine McCann desapareceu. Sua condenação por este caso vai, teoricamente, até setembro de 2025.

