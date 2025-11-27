A- A+

SEGURANÇA Polícia mira suspeitos de tráfico em Pernambuco e 6 estados; 29 mandados de prisão foram expedidos Operação foi denominada como "Efeito Helicóptero" e começou investigações em outubro de 2022

Uma operação da Polícia Civil cumpre, nesta quinta-feira (27), 29 mandados de prisão contra membros de uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Pernambuco e mais seis estados.

Em Pernambuco, os mandados são cumpridos nas seguintes cidades: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Igarassu e Abreu e Lima, na Região Metropolitana; Tacaimbó, no Agreste; e Itaquitinga, na Mata Norte.

Fora de Pernambuco, os mandados são cumpridos nas seguintes cidades: Cascavel, no Paraná; São Paulo e Cotia, em São Paulo; Novo Mundo, Corumbá, Eldorado e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul; Uberlândia e Ituiutaba, em Minas Gerais; e Ji-Paraná, em Rondônia.

A operação foi denominada como "Efeito Helicóptero" e começou investigações em outubro de 2022. O objetivo era desarticular a organização criminosa, que tem atuação nacional. Um ano depois, em outubro de 2023, a primeira fase foi deflagrada, ação que resultou nas prisões desta quinta.

A polícia também cumpre 25 mandados de busca e apreensão domiciliar, além de ordens judiciais para sequestro de bens e bloqueio de contas financeiras dos suspeitos. Todos foram expedidos pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Recife.

Ao todo, 100 policiais civis de Pernambuco participam da operação. De acordo com a corporação, mais detalhes serão repassados "em momento oportuno", e, nesse meio tempo, as investigações seguem em andamento.

