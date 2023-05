Polícia prende 48 em operação contra a exploração sexual infantil; 17 adolescentes são apreendidos

A- A+

A Policia Civil divulgou, nesta sexta-feira (19), detalhes da operação Caminhos Seguros, executada entre os dias 2 e 18 de maio. A operação, com foco combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, resultou em 48 prisões e 17 apreensões de adolescentes em Pernambuco.

Segundo a corporação, um total de 125 denúncias foram apuradas e 264 inquéritos instaurados, dos quais 197 foram concluídos.

A operação Caminhos Seguros, executada a nível nacional, contou, em Pernambuco, com a colaboração entre as polícias Civil, Federal, Militar, Rodoviária Federal e Ministério Publico do Trabalho.

"Foi uma operação nacional, desenvolvida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, todos os estados da Federação participaram. Coube à Polícia Civil, por meio do Departamento de Polícia da criança e do Adolescente (DPCA), coordenar essas ações em Pernambuco", explicou Darilson Macêdo, delegado da DPCA. "O objetivo inicial da ação era combater a exploração sexual, mas esse espectro foi ampliado ao longo da operação para abranger todos os crimes de natureza sexual contra crianças e adolescentes. Atuamos, portanto, na prevenção (com palestras e oficinas) e na repreensão desses crimes", completou o delegado sobre a operação, que teve ações em 177 dos 185 municípios pernambucanos.

Pornografia infantil

Entre os crimes investigados pela operação, estão o armazenamento e compartilhamento de conteúdos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. Na quinta-feira (18), último dia da operação, um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante no Recife.

Além da apreensão do adolescente, a Polícia Civil informou que outros casos de relacionados ao registro e compartilhamento nas redes sociais de crimes sexuais contra menores foram identificados durante a investigação.

