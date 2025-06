Polícia prende 4º suspeito de matar empresário a tiros na orla de Petrolina

A- A+

Policiais civis prenderam mais um suspeito de envolvimento no assassinato do empresário Bruno Rabelo Ramalho Ramos, na orla de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. O crime aconteceu em 24 de outubro do ano passado.

Esta foi a quarta prisão feita no caso durante o andamento do inquérito policial. A ação aconteceu na última sexta-feira (27).

O cumprimento do mandado de prisão expedido pela Vara do Tribunal de Júri da Comarca de Petrolina foi feito por meio da 25ª Delegacia de Homicídios de Petrolina.

A identidade do preso, bem como qual foi a sua participação no crime, ainda não foi informada. O suspeito, segundo a Polícia Civil, tem 36 anos.

"Após a aplicação das medidas administrativas, o capturado foi encaminhado para a audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça", informou a Polícia Civil de Pernambuco, por meio de nota.

O crime

O crime aconteceu na manhã de 24 de outubro de 2024, na avenida Cardoso de Sá, próximo a uma arena de beach tennis, e foi gravado por uma câmera de monitoramento.

As imagens mostram o momento em que um carro de cor branca acompanha o veículo de Bruno, um carro de luxo de cor preta.

Pessoas que estavam no carro branco dispararam tiros contra o veículo da vítima, que perdeu o controle e bateu em outro carro estacionado na via.

O empresário morreu no local. Após a realização da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) da cidade. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime.



