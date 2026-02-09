A- A+

Prisão Foragido da Justiça do RJ é preso em bloco de Carnaval no Recife; homem vendia sorvete e picolé Contra o homem havia um mandado de prisão em aberto por homicídio

Um homem foragido da Justiça do Rio de Janeiro pelo crime de homicídio foi preso durante um bloco carnavalesco no Recife. O investigado trabalhava como ambulante, vendendo sorvete e picolé.



Contra Antônio Pedro Sobrinho, mais conhecido pelo apelido de “Paraíba”, havia um mandado de prisão em aberto por crime praticado contra uma mulher em julho de 2018, no município de Cabo Frio.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do 13º BPM receberam a informação de que o suspeito estava na capital pernambucana.

"Após levantamentos de inteligência, foi constatado que o alvo estava residindo no bairro de Campo Grande, no Recife, exercendo a atividade de vendedor ambulante de picolé e sorvete, sendo comumente avistado na praia de Casa Caiada, em Olinda", afirmou a PM.



Posteriormente, as equipes receberam a informação de que o homem estaria trabalhando no bloco carnavalesco "Oiti", no sábado (7), na Zona Norte do Recife.



Agentes do 13º BPM, em conjunto com o efetivo do Malhas da Lei da unidade, localizaram e prenderam o suspeito em via pública, no bairro das Graças, na Zona Norte da capital pernambucana.



"Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Central de Plantões da Capital, para a adoção das medidas cabíveis", afirmou a corporação.

