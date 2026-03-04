A- A+

Rio de Janeiro Polícia prende homem apontado como um dos principais operadores de esquemas de pirâmide do país Jonas Spritzer Amar Jaimovick é dono da empresa Spritzer Consultoria Empresarial Eireli, conhecida como JJ Invest

A Polícia Civil do Rio prendeu um homem apontado como um dos maiores operadores de esquemas de pirâmide do país. Jonas Spritzer Amar Jaimovick foi detido por uma equipe da Delegacia de Defraudações, na Travessa do Paço, no Centro do Rio, nesta quarta-feira. De acordo com a polícia, Jaimovick é dono da empresa Spritzer Consultoria Empresarial Eireli, conhecida como JJ Invest, e teria orquestrado um esquema de Ponzi — popularmente conhecido como pirâmide financeira — que causou prejuízo de cerca de R$ 170 milhões a aproximadamente 3 mil investidores.

Segundo a investigação, a JJ Invest se apresentava como gestora de recursos e consultoria especializada no mercado brasileiro de ações.

“A empresa se vendia aos clientes como uma gestora cujo método de investimento consistia em operações estruturadas, com risco zero, por meio de ‘day trade’”, informou a Polícia Civil.

A Delegacia de Defraudações ouviu cerca de 60 vítimas e calculou prejuízo superior a R$ 30 milhões.

A JJ Invest ganhou notoriedade nacional após patrocinar times de futebol. Segundo a polícia, alguns artistas e ex-jogadores também investiram no esquema e tiveram prejuízos significativos. Os responsáveis ofereciam rentabilidade mensal entre 10% e 15%.

“Cabe ressaltar que o preso possui vasto histórico criminal, com registros por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, falsidade ideológica, estelionato, organização criminosa e crimes contra a ordem tributária, entre outros. Cumpridas as formalidades, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça”, informou a polícia, em nota.

