Assédio Polícia prende homem que escondeu câmeras em banheiro público e gravou mais de 800 vítimas em NY Investigadores encontraram dez câmeras espiãs na casa do suspeito, que também guardava DVDs com material de pornografia infantil

A polícia federal dos Estados Unidos (FBI) prendeu, junto às autoridades locais do condado de Putnam, no estado de Nova York, um homem suspeito de ter escondido câmeras no banheiro feminino de um parque público. O homem, de 54 anos, já havia sido preso antes por posse de pornografia infantil, mas estava em liberdade após ter pagado fiança.

Segundo apuração do jornal “NY Post”, os policiais encontraram na casa do investigado um HD externo com mais de 800 vídeos de mulheres filmadas com o uso das câmeras escondidas, sendo que as autoridades acreditam que parte das vítimas é menor de idade — em 78 arquivos havia a identificação “jovens”. Na casa do suspeito foram achadas dez câmeras espiãs, algumas delas escondidas em canetas.

Os investigadores acreditam que as câmeras tenham sido escondidas em um banheiro do parque estadual de Clarence Fahnestock no período entre julho de 2018 e dezembro de 2019. O homem acusado pelo crime trabalhava no local desde 2004.

As autoridades locais do condado de Putnam estavam no rastro do suspeito desde o mês passado, quando receberam denúncias de que uma pessoa da comunidade possuía material de pornografia infantil. De acordo com um porta-voz do Departamento de Justiça americano, o suspeito guardava DVDs com vídeos que havia baixado na internet com conteúdo sexual envolvendo menores de idade.

O acusado vai responder por crime de exploração sexual de menores, o que acarreta pena de 15 a 30 anos de prisão, e posse de pornografia infantil, que pode acrescentar à sentença mais 20 anos de cadeia.

