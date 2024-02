A- A+

VIOLÊNCIA Polícia prende homem que matou turista carioca durante assalto em Boa Viagem no Carnaval Criminoso já teria outras passagens pela polícia por crimes de furto, roubo e tentativa de homicídio

Em coletiva de imprensa na noite desta sexta-feira (23), a Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DHPP), revelou a identidade do suspeito responsável pelo crime de latrocínio que vitimou o turista carioca Talles do Couto Kropf, na madrugada do dia 14 de fevereiro.

De acordo com o delegado Caio Morais, o responsável pelo caso é um homem em situação de rua, de 35 anos, que confessou o crime.

Ele teria roubado o celular da vítima com objetivo de vender e conseguir dinheiro para comprar drogas. O homem foi encontrado na casa de familiares, em um conjunto habitacional no bairro do Pina.

Segundo a corporação, o criminoso já teria outras passagens pela polícia por crimes de furto, roubo e tentativa de homicídio. Ele havia sido liberado no dia 31 de janeiro.

