A- A+

Recife Polícia prende homem suspeito de feminicídio na Iputinga, Zona Oeste do Recife O principal suspeito pela morte é um chef de cozinha com quem Amanda Silva Pedrosa se relacionava há cerca de um mês

Um suspeito foi preso nesta sexta-feira (30) acusado de participar do feminicídio de Amanda Silva Pedrosa, encontrada morta com mãos e pés amarrados na quarta-feira (28), dentro de um apartamento na Iputinga, Zona Oeste do Recife. O principal suspeito pela morte é um chef de cozinha com quem ela se relacionava há cerca de um mês. A polícia não confirmou se suspeito preso é o chef.

De acordo com a nota divulgada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homem preso tem 20 anos. As investigações do caso continuam com a 2° Delegacia de Polícia de Homicídios (DHPP).

Amanda foi encontrada em cima da cama com as mãos e os pés amarrados e um cordão no pescoço - por isso, há suspeita de morte por asfixia. Natural de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, ela trabalhava como projetista e estava no Recife desde setembro em um apartamento onde costumava passar algumas temporadas.

Ao chegarem no apartamento na quarta-feira (28), familiares de Amanda apontaram a ausência de pertences pessoais da vítima, como o computador, carro, celular e televisão.

De acordo com a PCPE, "mais detalhes serão fornecidos em um momento oportuno".

Confira a nota completa:

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 2a Delegacia de Polícia de Homicídios/DHPP, efetuou a prisão de um homem, de 20 anos, nesta sexta-feira (29), acusado de envolvimento na morte de uma mulher no bairro da Iputinga. As investigações prosseguem. Mais detalhes serão fornecidos em momento oportuno.

Veja também

Retrospectiva Aqui estamos falando da elite! Receba os memes que marcaram 2022