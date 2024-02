Presos homens por mortes, roubos e tráfico em Camaragibe; chefe monitorava moradores com câmeras

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio do Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), prendeu em flagrante quatro homens, no bairro de João Paulo II, no município de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, nessa terça-feira (27).

Segundo as informações repassadas em coletiva de imprensa, na sede da PCPE, esses homens têm ligação com organizações criminosas que atuam a área cometendo homicídios. Todos possuem antecedentes criminais. Um deles estava com tornozeleira eletrônica. O bando também instalou câmeras em residências do bairro, para monitorar moradores.

As investigações começaram há um mês, quando houve troca de informações entre a 2ª Delegacia do Nacrotráfico e o Grupo de Inteligência da Secretaria de Ressocialização. Foi aí que a corporação tomou ciência do grupo que atuava no João Paulo II. Segundo o delegado do Denarc, Rodrigo Bello, a população estava, praticamente, refém dessa quadrilha.

Delegado do Denarc. Rodrigo Bello | Foto: Paulo Pedrosa/Folha de Pernambuco

"Eles oestentavam armamento durante todo o dia para amedrontar os moradores. Nós conseguimos saber o nome do líder desse grupo, que é uma pessoa que já estava presa no Pamfa [Presídio Marcelo Francisco de Araújo, no Complexo Prisional do Curado, na Zona Oeste do Recife], respondendo por homicídio, roubo e receptação. Mesmo dentro do presídio, ele mandava as ordens, e a equipe executava os crimes na comunidade", diz o delegado.

A partir das investigações, a polícia acionou o serviço de inteligência para encontrar os integrantes. Ainda na sexta-feira (23), a polícia tentou cumprir diligências na comunidade, mas os suspeitos fugiram e conseguiram escapar, mas ontem foram pegos.

Com eles, foram apreendidos duas motos com restrição de roubo, uma pistola 9mm, de fabricação turca, uma pistola .40, um revólver calibre 38 e 161 munições, além de drogas, como crack e cocaína. Parte dos entorpecentes era escondida em um terreno baldio localizado no bairro.

Material apreendido pela polícia | Foto: Paulo Pedrosa/Folha de Pernambuco

Na noite de segunda-feira (26), ainda segundo o delegado Rodrigo Bello, dois dos integrantes foram presos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, mas foram soltos mediante pagamento de fiança, por ser um crime afiançável.

"Com muito medo, algumas pessoas nos chamaram para arrancar câmeras de seguranças que estavam nas suas residências. Essas câmeras eram instaladas pelo tráfico de drogas e eram monitoradas pelo chefe do grupo criminoso, de dentro do presídio. Após a prisão deles, algumas pessoas da comunidade tiveram um pouco de alívio", complementou Bello.

