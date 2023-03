A- A+

AFOGADOS Polícia prende idosa conhecida como "Vovó do tráfico", envolvida em vendas de drogas em Afogados Tanto a idosa quanto a filha, de 40 anos, confessaram o crime

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu uma mãe e uma filha por tráfico de drogas no Recife. Segundo a corporação, a mulher mais velha, de 75 anos, é conhecida como “Vovó do tráfico” e atuava na Vila São Miguel, no bairro de Afogados, Zona Sul da capital pernambucana.

Tanto a idosa quanto a filha, de 40 anos, confessaram o crime após a prisão, efetuada pela Delegacia de Afogados. De acordo com as investigações, a dupla armazenava e vendia entorpecentes há pelo menos um mês.



“A droga ficava oculta na casa da idosa e a filha ficava na grade frontal da residência repassando os entorpecentes aos usuários, que chegavam tanto em veículos quanto a pé para fazer as compras”, explica o delegado Igor Leite, responsável pela condução das investigações.

Segundo a PCPE, foram apreendidos 221 big-bigs de maconha na casa da idosa; os agentes acharam, ainda, um colete, que a investigação entende que poderia ser utilizado em eventuais confrontos com grupos rivais.

A Polícia Civil afirma que os entorpecentes eram fornecidos por uma facção criminosa chamada de Bonde da Nike. As drogas apreendidas durante a operação possuíam selos nas embalagens que, de acordo com a polícia, dão indícios sobre a origem das substâncias.

Veja também

Chuvas em Pernambuco Inmet emite alerta de chuvas intensas para todo o estado de Pernambuco até esta sexta-feira (3)