Polícia prende integrantes de grupo que roubava carros na Região Metropolitana do Recife

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco efetuou a prisão, nesta terça-feira (8), de duas pessoas que integravam uma associação de 11 indivíduos que roubava carros na Região Metropolitana do Recife (RMR), principalmente nos bairros ao redor da Várzea, Zona Oste da capital.

Até o momento, a corporação identificou 12 veículos roubados, sendo que oito já foram recuperados.

As áreas escolhidas pelos suspeitos geralmente ficavam próximas às BRs-101 e BR-232, e eram rotas que facilitavam o deslocamento dos integrantes do grupo para cidades do Interior, onde os veículos eram adulterados e vendidos.

Também foram identificados delitos em cidades como Paudalho, Jaboatão e Camaragibe.

"Os criminosos seguiam o mesmo modus operandi. Eles agiam de manhã, pelas 7h, e abordavam alguma pessoa que estava saindo de casa e prestes a entrar no seu carro para efetuar o roubo. A investigação aponta que os carros eram adulterados, para que não fossem localizados, e depois vendidos, e conseguimos identificar alguns no interior, Sertão e Zona da Mata Norte do estado", pontuou o delegado Luiz Alberto Braga, da Delegacia de Polícia da 14° circunscrição da Várzea. "Esses indivíduos preferiam roubar carros que possuem um bom valor de mercado, entre R$ 100 mil e R$ 120 mil. A maioria dos veículos eram modelos SUV, como Hilux, Jeep Renegade, carros desse tipo", completou.

A associação era chefiada por um homem de 25 anos, de Camaragibe, que foi preso em flagrante durante batida no Curado, em Jaboatão dos Guararapes, em julho. De acordo com a corporação, o indivíduo já possuía passagens pela polícia, por crimes como roubo à mão armada, furto e roubo seguido por sequestro.

A ação faz parte da Operação de Repressão Qualificada Hemóstase, iniciada em abril deste ano. Com as duas prisões desta terça, o número de integrantes do grupo detidos sobe para 11 - nove em flagrante e duas sob mandado - e a expectativa da polícia é que este número aumente no decorrer das investigações, uma vez que um indivíduo, que já está em detenção por outro delito, está sob suspeita de também fazer parte da associação.

"Dos doze veículos identificados, foram recuperados oito até o momento, que conseguimos reaver porque estavam abandonados ou abordando os suspeitos em suas casas. Precisamos fazer monitoramento, porque os elementos trocavam as placas oficiais dos carros roubados por placas falsas, geralmente compradas em sites como OLX, e faziam essa adulteração", revelou o delegado.

Após depoimentos de vítimas, a corporação também constatou que o grupo efetuava os roubos à mão armada e, além dos carros, a corporação apreendeu uma arma de fogo durante as prisões.

Os suspeitos seguem detidos e aguardam julgamento, respondendo por crimes de associação criminosa, roubo de veículo, roubo à mão armada, adulteração de veículo e lavagem de capitais.

Veja também

Cúpula da Amazônia Lula: Declaração de Belém será plano de ação detalhado e abrangente