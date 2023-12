A- A+

VIOLÊNCIA Polícia prende ladrões que roubavam em Setúbal, Zona Sul do Recife Bandidos abriram fogo contra os policiais, dentro de um veículo, que colidiu com caminhão

Agentes da Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos (DPRF) prenderam, na última quinta-feira (14), três indivíduos suspeitos de cometerem assaltos no bairro de Setúbal, Zona Sul do Recife. A Polícia Civil de Pernambuco repassou detalhes em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (18).

A corporação recebeu informações de que um grupo criminoso estava assaltando residências e estabelecimentos comerciais, na localidade, com truculência e graves ameaças às vítimas. A equipe da DPFR identificou um veículo que estava sendo utilizado nas ações criminosas. Se trata de um Sandero, de cor branca, com placa adulterada.

Perseguição

Ao tentar realizar abordagens com ordem de parada, os quatro ocupantes do veículo tentaram fugir e abriram fogo contra o efetivo policial, que revidou e perseguiu os bandidos, que só pararam após bater em um caminhão que estava estacionado na rua e na viatura policial. Eles saíram do Sandero e os policiais realizaram a captura dos mesmos, localizando uma arma de fogo dentro do carro.

Durante essa perseguição, um dos indivíduos foi alvejado e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira e, posteriormente, encaminhado para o Hospital da Restauração (HR).

Os outros ocupantes do carro apontaram aos agentes uma casa onde estariam guardados objetos roubados durante o assalto a uma casa, em Candeias, onde residem um casal de idosos empresários.

Segundo a polícia, no local foram encontrados: quatro caixas com 39 relógios e dezenas de jóias/bijouterias, além de uma capa de colete balístico, balaclava, roupa utilizada em um dos roubos e a chave da residência dos idosos.

Na sede da DPRF, foi constatado que o Sandero branco foi utilizado em um roubo que aconteceu no último dia 6 de dezembro. No mesmo dia, uma das vítimas de um dos roubos praticados pelo grupo compareceu à delegacia e reconheceu os objetos como sendo os subtraídos da residência dos empresários.

Os envolvidos confessaram que iriam praticar novos crimes patrimoniais, mas não deram detalhes sobre quem seriam as possíveis vítimas.

Ficha criminal

Dois deles possuem vasta ficha criminal e já tiveram passagem pelo sistema penitenciário. Também foi possível identificar, até o momento, cinco roubos praticados pelo grupo criminoso, em menos de dois meses.

O grupo realizava a abordagem com arma de fogo, mediante ameaça e violência caracterizada por murros, tapas, coronhadas, conforme relatado pelas novas vítimas descobertas.

Além dos itens citados acima, foram apreendidos durante a ação: uma pistola calibre 380, 11 munições calibre 380, três cartuchos deflagrados, um par de algemas, uma motocicleta e roupas utilizadas nos assaltos.

Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de receptação, tentativa de homicídio em face de policial, porte ilegal de arma de foto, adulteração de sinal de veículo e associação criminosa.

