caso ruy ferraz

Polícia prende líder do PCC suspeito de mandar matar o delegado Ruy Ferraz

Além de Fernando Gonçalves dos Santos, o Azul, um dos líderes do PCC, foram detidos, Marcio Serapião de Oliveira, apelidado de Velhote e Manoel Alberto Ribeiro Tiexeira, chamado de Manoelzinho

Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral de São Paulo, foi assassinado a mando do PCCRuy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral de São Paulo, foi assassinado a mando do PCC - Foto: Polícia Civil de São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta terça-feira, 13, três suspeitos de serem mandantes do assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes, morto a tiros no dia 15 de setembro de 2025, em Praia Grande, na Baixada Santista. A informação, divulgada inicialmente pelo portal UOL, foi confirmada pelo Estadão.

Entre os detidos está Fernando Gonçalves dos Santos, o Azul, um dos líderes do PCC, além de outros dois criminosos conhecidos Marcio Serapião de Oliveira, apelidado de Velhote e Manoel Alberto Ribeiro Tiexeira (Manoelzinho). A reportagem busca contato com a defesa dos três detidos. Assim que conseguir, esta reportagem será atualizada.

O crime
Ruy Ferraz foi morto em setembro, em Praia Grande, cidade no litoral paulista onde ele era secretário.

Segundo o Ministério Público de São Paulo, Fontes foi assassinado a mando do alto escalão do Primeiro Comando da Capital (PCC) como vingança. Ele chefiou a Polícia Civil paulista entre 2019 e 2022.

Em 2006, foi o responsável por indiciar toda a cúpula do PCC, inclusive Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola - e era conhecido por sua atuação contra a facção.

Em 2019, durante a gestão do então delegado geral, Azul foi um dos presos transferidos em 2019 da Penitenciária de Presidente Venceslau, em São Paulo, para presídios federais, a pedido do Ministério Público (MPSP). Ele cumpriu pena em Mossoró (RN) e deixou o presídio no mês passado.


 

