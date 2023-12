A- A+

PERNAMBUCO Polícia prende novos envolvidos no assassinato de juiz em Jaboatão Ação foi finalizada com um total de seis detenções; o crime se qualifica como latrocínio, ou seja, roubo seguido de homicídio

A Polícia Civil de Pernambuco revelou, por meio de coletiva de imprensa nesta quarta-feira (6), a prisão de mais três homens responsáveis pelo assassinato do Juiz de Direito da 21ª Vara Cível da Comarca do Recife Paulo Torres Pereira da Silva, morto no dia 19 de outubro, em Jaboatão dos Guararapes.

Três suspeitos já haviam sido presos, ainda no dia 24 de outubro, de 18, 20 e 21 anos. Com os três detidos, desta vez, de 27, 21, além de um indivíduo menor de idade, de 17 anos, a ação contabiliza cinco prisões e uma apreensão.



Segundo a corporação, os homens foram indiciados pelo crime de latrocínio, ou seja, roubo seguido de homicídio. Assim, conforme apontam as investigações, o delito não teve relação com as atividades de Paulo Torres enquanto juiz, como foi especulado na época.

"Foi uma escolha aleatória. Os criminosos alegaram que viram um idoso passando com o seu carro e acreditavam que seria mais fácil efetuar aquele crime. Os seis são membros de uma facção criminosa, que atua no tráfico de drogas principalmente no Cabo de Santo Agostinho. Todos os criminosos confessaram o crime e, aqueles que não confirmaram, tiveram participação relatada pelos companheiros", revelou o delegado da 22ª DHPP de Piedade, Roberto Ferreira.

Segundo a perícia realizada no carro em que a vítima foi encontrada, a indicação é de que o crime teria acontecido por conta de uma "reação" do juiz ao assalto.

"Ao perceber que estava sendo abordada, a vítima tentou dar ré no seu carro, mas foi cercada pelos criminosos. Após isso ele tentou evadir o local, então os criminosos efetuaram o disparo no lado esquerdo da sua cabeça. A partir disso, o veículo, que já estava em movimento, perdeu o controle e se chocou contra um muro", completou o perito criminal, Betson Fernando.

Ainda de acordo com o perito, "evidências não suportam que os autores tentam premeditado aquele momento, mas os indícios apontam que o criem ocorreu em decorrência da reação da vítima". O disparo foi feito por um revólver calibre 22 mm, que não foi apreendida.

Dos seis, quatro participaram diretamente da interceptação ao carro de Paulo Torres, incluindo o adolescente. Os outros dois atuaram no desmanche do carro utilizado para o crime, que havia sido roubado no bairro de Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho. O autor do disparo contra o juiz tem 21 anos.

"Os criminosos planejavam se desfazer do carro utilizado no crime, então, quando efetuamos a prisão dos primeiros três, eles estavam plotando, envelopando e intermediando a troca do carro. Prendemos os três em flagrante e eles se encontram detidos até hoje", explicou o delegado.





De acordo com a Polícia Civil, Paulo Torres, de 69 anos, tinha o costume de ir de sua casa, em Candeias, até o Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, para caminhar. A suspeita é de que ele estava voltando de uma dessas caminhadas. O juiz foi encontrado sem vida a 300 metros de sua residência, onde morava com a esposa e filhos.

Os suspeitos seguem detidos e aguardam julgamento. Os cinco maiores respondem por latrocínio, e, desses, quatro por participação em latrocínio e três por receptação e adulteração de veículo. O menor já foi julgado e condenado a internação pela Justiça.

Relembre o caso

O juiz de Direito da 21ª Vara Cível da Comarca do Recife Paulo Torres Pereira da Silva, 69 anos, foi morto com um tiro no lado esquerdo da cabeça, dentro do seu carro, na noite desta quinta-feira (19). O crime ocorreu por volta das 20h, em Candeias, já perto do bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes.

Paulo Torres trafegava pela rua Maria Digna Gameiro quando foi abordado por quatro homens em outro veículo, que se aproximaram e o alvejaram. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhada ao local, mas o juiz foi encontrado sem vida. A confirmação do óbito foi assinada pelo médico Alex Damásio.

