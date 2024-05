A- A+

Canadá Polícia prende manifestantes pró-palestinos em universidade do Canadá Cerca de 100 manifestantes foram dispersados a pedido da reitoria

A polícia de Edmonton prendeu três pessoas enquanto dispersava um acampamento pró-palestinos na Universidade de Alberta, no oeste do Canadá, no sábado (11), dois dias após a desocupação em outro campus na mesma província, em Calgary.

Cerca de 100 manifestantes, instalados desde quinta-feira (9) em apoio à Gaza e exigindo que a universidade divulgue os seus investimentos e corte todos os vínculos com Israel, foram dispersados a pedido da reitoria.

Pelo menos metade deles resistiu e três pessoas que estavam fora do estabelecimento foram detidas, informou a polícia, sem mencionar feridos.

O grupo estudantil "People's University for Palestine" relatou, por sua vez, quatro estudantes feridos, um deles hospitalizado.

Por meio de vídeos nas redes sociais, denunciaram o uso de spray de "pimenta" e "cassetetes e bicicletas para agredir manifestantes".

A operação ocorre poucos dias após a dispersão em um acampamento semelhante na cidade de Calgary, a maior da província de Alberta.

Na quinta-feia, houve confrontos envolvendo o uso de gás lacrimogêneo e granadas de efeito moral entre autoridades policiais e manifestantes no campus da Universidade de Calgary, que resultou na prisão de cinco pessoas.

Acampamentos semelhantes foram montados em outros pontos do Canadá, incluindo nas universidades McGill e de Montreal.

