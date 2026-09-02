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OPERAÇÃO INFESTATIO Polícia prende membros de quadrilha investigados por tráfico de drogas e homicídio na Mata Sul Segundo a Polícia Civil, são cumpridos nesta quarta-feira (2) oito mandados de prisão e três de busca e apreensão

Membros de uma quadrilha voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas, homicídio e corrupção de menores são alvos da Operação Infestatio, desencadeada nesta quarta-feira (2) pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

De acordo com a corporação, a organização criminosa mantém forte atuação nas cidades de Água Preta e São José da Coroa Grande, na Mata Sul do estado.

Na deflagração da operação, nesta quarta-feira, a polícia cumpre oito mandados de prisão e três mandados de busca e apreensão domiciliar. Todas as ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Preta.

Os mandados são cumpridos nas cidades de Água Preta e Palmares, na Mata Sul; Tacaimbó, no Agreste de Pernambuco; e no Recife.

A Polícia Civil explicou, por meio de nota, que esta é uma operação estratégica para a corporação, pois busca atingir células atuantes na criminalidade organizada violenta.

"As investigações revelaram que o grupo criminoso atuava com uma estrutura organizada, com divisão de funções entre líderes, gerentes, responsáveis por pontos de venda de drogas, operadores logísticos e traficantes", destacou a PCPE, acrescentando que a apuração sobre a atuação do bando começou em julho de 2025.

Ainda segundo a polícia, foi verificado no trabalho investigativo que adolescentes eram usados nas atividades criminosas, bem como havia prática de atos de violência destinados a manter o domínio territorial e a disciplina interna do grupo.

As investigações foram presididas pela delegada Maria Paula Góes, titular da Delegacia de Água Preta.

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