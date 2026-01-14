A- A+

SEGURANÇA Polícia prende membros de quadrilha que atuava no tráfico e roubo de cargas em Pernambuco A polícia cumpre mandados no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Fernando de Noronha e São José da Coroa Grande

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) cumpre seis mandados de prisão contra membros de uma quadrilha criminosa que atuava no tráfico de drogas e roubo de cargas no estado. Eles também são investigados por homicídios.

A polícia também cumpre seis mandados de busca e apreensão. Todos são cumpridos no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Fernando de Noronha e São José da Coroa Grande.

A Operação Pacto de Sangue iniciou as investigações em agosto de 2024. Na ação, 60 agentes estão participando.

Crimes

Em imagens divulgadas pela Polícia Civil, é possível ver várias armas, munições, dinheiro vivo e cartões de créditos apreendidos.

A corporação também divulgou imagens de câmera de segurança de um dos roubos da quadrilha. Quatro homens encapuzados entram armados em um estabelecimento, em agosto de 2024, atiram contra clientes, e depois fogem em um carro branco. Não foi informado o nome do ponto ou sua localização.

Imagem mostra criminosos executando o cliente de um estabelecimento comercial. - Foto: PCPE/Divulgação

Material apreendido pela polícia na operação. - Foto: PCPE/Divulgação

Material apreendido pela polícia na operação. - Foto: PCPE/Divulgação

Material apreendido pela polícia na operação. - Foto: PCPE/Divulgação

Material apreendido pela polícia na operação. - Foto: PCPE/Divulgação

Ainda não há mais detalhes sobre a operação ou dos crimes cometidos. A corporação informou que outras informações serão divulgadas "em momento oportuno".

