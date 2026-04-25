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PRISÃO Polícia prende mulher que fingia ser médica em clínica de atendimento a idosos no Rio de Janeiro A criminosa forjou um carimbo com o nome e o CRM de outra pessoa

A Polícia Civil prendeu uma mulher que se passava por médica em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A mulher, estudante de Medicina, atendia idosos usando um carimbo falsificado de uma médica com nome similar ao dela. Ela foi autuada por exercício ilegal da profissão e falsidade ideológica.

De acordo com as investigações, a criminosa forjou um carimbo usando o nome de outra pessoa para ser contratada por uma clínica de atendimento a idosos em Campo Grande.

O objeto continha o CRM de uma verdadeira médica, que tomou conhecimento da falsificação e denunciou o caso à polícia.

A verdadeira médica trabalha em um hospital municipal do Rio e, segundo a Secretaria municipal de Saúde, sua situação profissional é completamente regular e ela tem experiência comprovada pelo menos desde 2007 em diversos hospitais públicos, privados e universitários. Ja a falsa médica nunca trabalhou em qualquer unidade da rede municipal de saúde.

Após a Polícia Civil ser procurada, agentes realizaram diligências até o endereço da clínica de atendimento a idosos em Campo Grande e prenderam a criminosa em flagrante.

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