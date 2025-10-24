A- A+

PERNAMBUCO Polícia prende membros de quadrilha por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e homicídios Grupo atuava no Recife, em Paulista, Garanhuns, Cabo de Santo Agostinho, Tacaimbó e em Fortaleza, capital do Ceará

Durante a execução da ‘Operação Sistema’, a Polícia Civil de Pernambuco prendeu quatro homens e uma mulher que integravam uma quadrilha criminosa que atuava em diversos crimes, como lavagem de dinheiro, associada à falsificação de documentos públicos, tráfico de drogas e homicídios.

Os suspeitos foram encontrados em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Já ela foi presa em Canhotinho, no Agreste do estado.

Os trabalhos aconteceram nesta sexta-feira (24). Cerca de 60 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães participaram da operação, que é a 68ª, somente em 2025.

Ao todo, foram expedidos pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Paulista sete mandados de prisão e sete de busca e apreensão domiciliar.

Outras prisões aconteceram em Cabedelo (PB) e Videira (SC). Mandados de busca também foram cumpridos em Fortaleza (CE). Lá, a polícia localizou uma arma de fogo com munições e documentos falsificados.

A corporação informou, em coletiva de imprensa, que as investigações começaram em setembro de 2022, quando foi identificada a atuação de integrantes identificados, utilização de pessoas físicas e jurídicas, além do emprego de documentos e identidades falsos. Eles tinham um núcleo de atividades criminosas em Paulista.

"A gente notava uma grande disputa pelo tráfico de drogas em Paulista e, consequentemente, de homicídios. Para além desse município, a gente notou também a expansão territorial. Tanto é verdade que alguns desses membros foram encontrados em outros estados, mostrando o poderio econômico deles, frente ao crescimento da atividade de tráfico", explica o delegado Jorge Pinto, adjunto do Grupo de Operações Especiais (GOE).

Tudo foi evidenciado por relatórios técnico-financeiros que apontaram movimentações incompatíveis com a renda declarada, fragmentação de depósitos, pulverização de valores, múltiplas contas e instrumentalização do sistema financeiro para ocultação e dissimulação da origem ilícita.

As contas, conforme diz a polícia, foram utilizadas para a realização de transações financeiras suspeitas entre os integrantes da suposta organização criminosa — inclusive esposas, irmãos e pessoas com antecedentes criminais —, propiciando a movimentação de altas quantias não declaradas ao fisco.

“As investigações demonstraram intensa circulação de valores entre as contas dos representados e de indivíduos egressos do sistema prisional ou cadastrados como visitantes de pessoas custodiadas”, afirmou a corporação, por meio de nota.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel) e pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD), contando ainda com o apoio operacional das polícias civis dos estados do Ceará, de Santa Catarina e da Paraíba, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

