Polícia prende quatro pessoas logo após roubo de celulares em loja no Cabo; carga foi recuperada

A- A+

Quatro homens foram presos em flagrante, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife, por envolvimento no roubo de celulares de uma loja de eletrodomésticos no bairro de Pontezinha. A ação criminosa ocorreu na quinta-feira (26) e foi divulgada nesta sexta-feira (27), pela Polícia Civil de Pernambuco.

Cerca de 30 aparelhos foram roubados. Ao final dos trabalhos da polícia, a carga foi devolvida à loja. Os homens foram autuados por roubo consumado e qualificado e associação criminosa.

A prisão dos envolvidos e recuperação dos celulares ocorreu cerca de duas horas depois do roubo, de acordo com o delegado Cley Anderson, titular da Delegacia de Ponte dos Carvalhos.

"Fomos procurados por representantes da empresa, que informaram que tinham sofrido um assalto à mão armada. Diante das informações, a gente iniciou as diligências na tentativa de identificar e capturar os suspeitos", explicou Cley Anderson, que completou: "Foram aproximadamente duas horas de trabalho de campo, um trabalho incessante por parte da equipe de policiais civis da Delegacia de Ponte dos Carvalhos".

Os homens foram presos no momento em que tentavam se desfazer das mercadorias roubadas. "A gente conseguiu lograr êxito em capturar os suspeitos no momento em que estavam se desfazendo das mercadorias roubadas e estavam oferecendo, já em vias de o negócio ser concretizado com o receptador, que conseguimos também identificar e prender em flagrante", completou o delegado.

Após a prisão, os quatro homens estão à disposição da Justiça e passarão por audiência de custódia.

Veja também

Capital turística do Peru Bloqueios no Peru privam Cusco de turistas e mantimentos